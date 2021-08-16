В Челябинске из-за порывов на теплосетях без горячей воды остались 147 домов

В городе продолжается заключительный, шестой этап опрессовки

В Челябинске из-за порыва на теплосетях во время проведения гидравлических испытаний без горячей воды остаются 147 многоквартирных домов. Сейчас на сетях продолжают ремонт, чтобы к концу этой недели вернуть в квартиры горячее водоснабжение, сообщил 16 августа на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В Челябинске сейчас проходит шестой этап гидравлических испытаний, он продлится до 25 августа. Пятый этап закончился на прошлой неделе, но не все гидравлические испытания завершились успешно: на некоторых сетях произошли порывы, и ряд домов остался без горячей воды еще на неделю.

«На сегодняшний день не подключенными к горячему водоснабжению остаются 7 многоквартирных домов из 928 отключенных, три образовательных и одно лечебное учреждения. Планируем подключить их к ГВС до 18 августа. Также из-за повторных порывов на сетях по всему Челябинску сейчас отключены от горячего водоснабжения 147 многоквартирных домов. Ведутся ремонтные работы, по ним планируем подключение до 20 августа», — доложил главе города Александр Астахов.

Замглавы Челябинска также напомнил, что в многоквартирных домах Челябинска в период подготовки к новому отопительному сезону продолжается работа по замене бойлеров.

На сегодня 354 пакета документов от управляющих и теплоснабжающих организаций поступило в администрацию Челябинска для получения паспортов готовности к отопительному сезону. Из них 145 компаний уже получили такие паспорта.