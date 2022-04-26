В Челябинске из-за первомайского салюта ограничат движение транспорта

Проезд закроют по шести центральным улицам

В Челябинске вечером 1 мая, перед праздничным салютом, будет временно ограничено движение транспорта по центральным улицам, сообщили сегодня, 26 апреля, в администрации города Челябинска.

Движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00 на следующих улицах:

• улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

• улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

• улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки);

• Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

• улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;

• улица Красная от проспекта Ленина до проспекта Победы.

Напомним, салют начнется в 22:00 на набережной реки Миасс, у памятника Столыпину. О том, какое зрелище ожидает челябинцев и во сколько оно обойдется городу, читайте в нашем материале.