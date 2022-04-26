В Челябинске вечером 1 мая, перед праздничным салютом, будет временно ограничено движение транспорта по центральным улицам, сообщили сегодня, 26 апреля, в администрации города Челябинска.
Движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00 на следующих улицах:
• улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
• улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
• улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки);
• Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
• улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;
• улица Красная от проспекта Ленина до проспекта Победы.
Напомним, салют начнется в 22:00 на набережной реки Миасс, у памятника Столыпину. О том, какое зрелище ожидает челябинцев и во сколько оно обойдется городу, читайте в нашем материале.