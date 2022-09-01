В Челябинске с 2 по 5 сентября перекроют дорогу на пересечении проспекта Ленина и улицы III Интернационала. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Так, троллейбус № 10 будет курсировать по маршруту «Солнечный берег» — Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ. № 16 с АМЗ направится на железнодорожный вокзал через площадь Революции и улицу Свободы. Маршрут троллейбуса № 19 разделят на два: «ЧТЗ — пос. Первоозерный — ТЭЦ № 3» и «ЧТЗ — ЖБИ». Троллейбус № 26 пойдет по маршруту Молдавская — Чичерина — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.
Также изменится движение автобусов. Автобусы № 1, 2, 4 будут объезжать закрытый участок по проспекту Ленина по улицам Артиллерийской, Первой Пятилетки, Труда, Российской с возвращением на проспект Ленина.
Дорогу перекроют 2 сентября в 21:00 для ремонта теплотрассы.
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