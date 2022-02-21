В Челябинске из‑за неубранных стоянок водители-инвалиды вынуждены парковаться в других местах

За это владельцу может грозить штраф

В Челябинске из-за снега на парковках для людей с ограниченными возможностями водители вынуждены оставлять свои автомобили в неположенных местах, что может привести к штрафу. На аппаратном совещании 21 февраля глава Челябинска Наталья Котова поручила КДХ обратить внимание на эту проблему.

Заместитель главы города и руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов доложил, что на минувшей неделе была проведена ревизия парковок и осмотрено 49 парковочных мест для инвалидов. В результате составлено 12 актов о складировании снега и отсутствии чистки.

Наталья Котова поручила своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову обратить особое внимание на проблему неочищенных парковок, предназначенных для инвалидов.

«Не дай бог, если эта ситуация будет развиваться так, что инвалид не может припарковаться на положенном месте из-за снега и встает там, где свободно, а в это время начнется эвакуация машин. Это должно быть исключено», — поручила мэр.

Андрей Ксензов ответил, что вся необходимая работа будет проведена.

Ранее ГИБДД Челябинска и Челябинской области предупредила о штрафах горожан, которые паркуются на местах для инвалидов, но не имеют соответствующего знака на автомобиле, а также документов.