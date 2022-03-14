В Челябинске из‑за нескольких ДТП встало движение по улице Братьев Кашириных

Очевидцы сообщают как минимум о двух авариях

Сегодня, 14 марта, утренний час пик в Челябинске сменился несколькими авариями, из-за этого автомобилисты застряли в пробках на улице Братьев Кашириных, сообщили Первому областному информагентству очевидцы.

«Сорок минут еду уже. Стоит все, от пересечения Косарева — Кашириных, в сторону цирка», — рассказала читательница.

Женщина сообщила о двух авариях на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных и на Красноармейской.

«Я с Чайковского еду 20 минут, проехала 300 метров. Кашириных мертво стоит», — сообщила еще одна автомобилистка.

По информации читателей, аварии обошлись без пострадавших.