В Челябинске из-за нарушения ковидных мер закрыли магазин

На данный момент суд рассматривает еще шесть материалов о приостановке деятельности предприятий

В Челябинске продолжаются рейды по магазинам на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. На прошлой неделе полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора провели проверки в семи предприятиях потребительского рынка, и больше половины из них не соблюдали ковидные меры. Подробнее во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы города, руководитель аппарата Администрации города Челябинска Валерий Смирнов.

«Совместно с управлением Роспотребнадзора проводилась проверка работы семи предприятий потребительского рынка по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Составлено четыре протокола. Также за прошедшую неделю передано в суд шесть материалов о приостановке деятельности предприятий потребительского рынка и приостановлена деятельность одного предприятия решением суда»,— сообщил чиновник.

Какие именно санитарные нормы нарушили магазины — не сообщается.

Напомним, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований суд может приостановить деятельность торгового предприятия или развлекательного заведения на срок до 90 суток по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).