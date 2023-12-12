В Челябинске из-за морозов желтые мусоровозы перебросили на вывоз обычных отходов

В ход идет вся доступная техника

В Челябинске аномальные холода массово выводят из строя спецтехнику, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Чтобы компенсировать недостаток транспорта, к опустошению контейнеров начали привлекать желтые мусоровозы для перевозки вторсырья из баков для раздельного сбора мусора. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба Центра коммунального сервиса.

Как отмечают в ЦКС, при длительной работе в условиях низких температур у мусоровозов перемерзает топливная система, перестает работать гидравлика. Чтобы вернуть работоспособность, машины приходится возвращать в гараж.

Перевозчики также сообщают о проблемах с выгрузкой отходов, поскольку те от мороза прилипают к стенкам кузова. Кроме того, замерзший мусор плохо прессуется, это снижает емкость накопителей.

По этим причинам регоператор принял решение вывозить мусор всем транспортом, который есть в наличии у перевозчиков, включая желтые мусоровозы. ЦКС обещает, что ситуация нормализуется, как только станет теплее.