Сегодня, 12 декабря, на улицах Челябинска работают 219 автобусов, хотя планировалось выпустить 239. Около 10% машин не смогли покинуть парк из-за экстремальных морозов. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Выпуск трамваев составил 157 единиц, троллейбусов — 46 единиц. Сколько это в процентах от ежедневной нормы, в мэрии сообщить не смогли.
«В связи с аномальными морозами ремонтная зона переведена на круглосуточный режим. Минувшей ночью работали более 120 сотрудников электротранспорта и автобусных предприятий. Наши сотрудники делают все, чтобы в сложных погодных условиях обеспечить максимальный выпуск транспорта на линию», — отметили там.
Напомним, сегодняшнее утро ознаменовалось самым сильным для нынешней зимы похолоданием. В Челябинске температура опустилась до −35 градусов. А в Верхнеуральском и Катав-Ивановском районах столбики термометров пробили отметку в −46 и −47 градусов соответственно. В Магнитогорске из-за экстремально низких температур пережгло контактный провод, что привело к остановке движения на несколько часов.