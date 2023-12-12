В Челябинске из‑за морозов утром не завелся каждый десятый автобус

Ремзоны транспортных предприятий переведены на круглосуточный режим работы

Сегодня, 12 декабря, на улицах Челябинска работают 219 автобусов, хотя планировалось выпустить 239. Около 10% машин не смогли покинуть парк из-за экстремальных морозов. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выпуск трамваев составил 157 единиц, троллейбусов — 46 единиц. Сколько это в процентах от ежедневной нормы, в мэрии сообщить не смогли.

«В связи с аномальными морозами ремонтная зона переведена на круглосуточный режим. Минувшей ночью работали более 120 сотрудников электротранспорта и автобусных предприятий. Наши сотрудники делают все, чтобы в сложных погодных условиях обеспечить максимальный выпуск транспорта на линию», — отметили там.

Напомним, сегодняшнее утро ознаменовалось самым сильным для нынешней зимы похолоданием. В Челябинске температура опустилась до −35 градусов. А в Верхнеуральском и Катав-Ивановском районах столбики термометров пробили отметку в −46 и −47 градусов соответственно. В Магнитогорске из-за экстремально низких температур пережгло контактный провод, что привело к остановке движения на несколько часов.