В Челябинске из-за морозов температуру в теплосетях поднимут до 130 градусов

Энергетики просят соблюдать правила безопасности вблизи трубопроводов

В связи с аномальными холодами, пришедшими в Челябинск, теплоснабжающая компания переводит систему в усиленный режим работы. Для поддержания комфортной температуры в домах и соцобъектах АО «УСТЭК-Челябинск» повысит нагрев теплоносителя в трубопроводах до 130 градусов, сообщает пресс-служба организации.

Такая высокая температура представляет серьезную опасность. В случае повреждения труб под давлением может произойти выброс кипятка и пара, способных причинить тяжелые ожоги.

Об аварии могут сигнализировать:

— неожиданная проталина или промоина на снегу;

— пар, поднимающийся из-под земли;

— разлив горячей воды на дороге или тротуаре.

Жителей области просят не приближаться к местам возможной аварии, зонам парения или разлива.

Также нельзя переходить или переезжать через затопленные участки.

Нельзя залезать на технологические площадки и прикасаться к тепловым сетям.

Нельзя проникать за ограждения ремонтных бригад или снимать предупреждающие знаки.

Особое внимание энергетики просят уделить безопасности детей. Им нужно объяснить, чем опасны теплотрассы и почему нельзя играть вблизи люков или парящих участков земли.

О любых авариях на теплосетях необходимо сообщить в диспетчерскую службу теплоснабжающей организации. Единый контактный центр «УСТЭК-Челябинск»: 7 (351) 246‑40‑00.