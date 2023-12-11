В Челябинске из-за морозов обслуживание общественного транспорта перевели в круглосуточный режим

Это необходимо, чтобы автобусы утром выходили на линию без задержек

С наступлением сильных морозов некоторые жители Челябинска столкнулись с отсутствием общественного транспорта. А все потому, что автобусы не смогли завести из-за низких температур. Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 11 декабря призвала ответственных заранее прогревать двигатели.

«Если есть задержка транспорта, давайте через сайт администрации говорить о том, что такое-то количество не выйдет на линию, чтобы жители тоже знали. Ну и надо принять меры, чтобы такого вообще не допускать. То есть дежурные должны выходить, обязательно прогревать двигатели ночью, чтобы утром транспорт был и жители могли добраться до работы»,— сказала Наталья Котова.

Ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов принял поручение к исполнению.