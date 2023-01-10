В Челябинске из‑за мороза отменили межрегиональный автобус 10 января

Пассажиры не смогут уехать по направлению на запад области

Сегодня, 10 января, в связи с морозами в Челябинске отменили два междугородних автобуса. Соответствующая информация размещена на сайте автовокзала.

Отменен автобус в Ашу, следующий по маршруту № 627 Челябинск, «Синегорье» — Аша, а также автобус № 767 от челябинского «Синегорья» в Уфу на автовокзал «Южный».

Из-за аномальных холодов сегодня в Челябинске вновь отменили занятия для школьников. Дома разрешили остаться учащимся с 1-го по 11-й класс первой и второй смен.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают нести службу в круглосуточном режиме из-за сорокаградусных морозов. Основная задача экипажей ДПС — оказание помощи водителям.