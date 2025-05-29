В Челябинске из‑за марафона перекроют проспект Ленина 31 мая

С 6 до 12 утра общественный транспорт изменит привычный маршрут

В Челябинске 31 мая перекроют проспект Ленина от Лесопарковой до площади Революции для проведения «Зеленого марафона». Ограничения для автомобилей будут действовать с 6:00 до 12:00, сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Общественный транспорт будет объезжать этот участок по Цвиллинга, Воровского и Сони Кривой. Автобусы направят:

№ 2 Чурилово — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

№ 3 ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов (разворот перед проспектом Ленина);

№ 4 Мамина — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — парк Гагарина;

№ 15 ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Карла Маркса — Свободы — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;

№ 22а ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

№ 26 ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№ 33 Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — парк Гагарина;

№ 35 Приборостроителей — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;

№ 51 Университетская набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Сосновка;

№ 58 ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Чистопольская;

№ 64 Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — железнодорожный вокзал;

№ 74 Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№ 78 Мамина — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королева;

№ 81 Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — парк Гагарина;

№ 123 Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — парк Гагарина;

№ 128 Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;

№ 483 Старокамышинск — Свободы — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — парк Гагарина.

Троллейбусы:

№ 10 «Солнечный берег» — железнодорожный вокзал;

№ 12 Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

№ 12 АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — железнодорожный вокзал;

№ 14 ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность»;

№ 19 Мамина — проспект Ленина — Свободы — железнодорожный вокзал.

Трамваи: