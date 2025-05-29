В Челябинске 31 мая перекроют проспект Ленина от Лесопарковой до площади Революции для проведения «Зеленого марафона». Ограничения для автомобилей будут действовать с 6:00 до 12:00, сообщил Организатор перевозок Челябинской области.
Общественный транспорт будет объезжать этот участок по Цвиллинга, Воровского и Сони Кривой. Автобусы направят:
- № 2 Чурилово — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;
- № 3 ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов (разворот перед проспектом Ленина);
- № 4 Мамина — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — парк Гагарина;
- № 15 ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Карла Маркса — Свободы — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;
- № 22а ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
- № 26 ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
- № 33 Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — парк Гагарина;
- № 35 Приборостроителей — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
- № 51 Университетская набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Сосновка;
- № 58 ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Чистопольская;
- № 64 Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — железнодорожный вокзал;
- № 74 Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
- № 78 Мамина — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королева;
- № 81 Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — парк Гагарина;
- № 123 Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — парк Гагарина;
- № 128 Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
- № 483 Старокамышинск — Свободы — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — парк Гагарина.
Троллейбусы:
- № 10 «Солнечный берег» — железнодорожный вокзал;
- № 12 Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
- № 12 АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — железнодорожный вокзал;
- № 14 ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность»;
- № 19 Мамина — проспект Ленина — Свободы — железнодорожный вокзал.
Трамваи:
- № 2 ЧЭМК — Кирова — автовокзал;
- № 20 Депо № 2 — Кирова — автовокзал.