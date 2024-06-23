В Челябинске из-за ливня затопило подвал городской больницы

Пациентов направили в другие корпуса

Сегодня, 23 июня, на Челябинск обрушился мощный ливень, который не прекращался в течение часа. В результате затопило не только улицы города, но и один из корпусов городской больницы № 8, расположенной на улице Горького. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по региону, подтопленный корпус обесточен, пациенты переведены в другие корпуса.

«В связи с аномальными осадками затоплен подвал корпуса № 4 ГКБ № 8, принято решение о временном отключении электричества. Пациенты, готовящиеся к выписке, отпущены домой. Для остальных осуществлена маршрутизация в другие корпуса либо клиники Челябинска»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники больницы проводят ревизию подвалов остальных корпусов.