В Челябинске из‑за крестного хода перекроют движение на Свердловском проспекте

Шествие пройдет днем 15 мая

В Челябинске в воскресенье, 15 мая, пройдет общегородской крестный ход. Молитвенное шествие стартует от Свято-Симеоновского кафедрального собора в 11:30. В связи с этим ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

«Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Движение на это время будет перекрыто», — говорится в сообщении.

На площадке перед храмом митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен. Всех желающих приглашают принять участие.