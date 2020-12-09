В Челябинске из-за коммунальной аварии заледенели дороги

Последствия ЧП устраняют подрядчики городского Комитета дорожного хозяйства.

Минувшей ночью, 9 декабря, челябинские дороги и тротуары от снега очищали 130 единиц техники. На одной из улиц ситуация осложнилась выходом воды на дороги из-за коммунальной аварии и образования наледи. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Минувшей ночью на улице Чичерина произошла коммунальная авария с выходом воды на проезжую часть, в результате чего образовалась наледь. Сейчас подрядной организацией Комитета дорожного хозяйства города Челябинска ООО „Строймеханизация“ производится очистка и обработка опасного участка на улице Чичерина от улицы Бейвеля до проспекта Победы»,— сообщили в Комитете.

Всего ночью работало 130 единиц техники, среди которых: 34 дорожные комбинированные машины, 54 трактора МТЗ, 20 погрузчиков, 19 самосвалов, 3 автогрейдера. Машины не только очищали от снега дороги и тротуары, но и остановочные комплексы. Также проводилась подсыпка опасных участков дорог и тротуаров для предотвращения образования гололёда. Технике помогало 65 дорожных рабочих.

За ночь на полигон подрядчики вывезли 957,5 тонн снега.

Сегодня утром, 9 декабря, уборка снега продолжается: на улицах работает 165 единиц техники, которой помогают 276 дорожных рабочих.