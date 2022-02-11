В Челябинске из‑за коммунальной аварии дорога покрылась льдом

Подрядчики обработали от наледи участок, где разлилась вода

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Ночью 11 февраля в Ленинском районе Челябинска произошел выход воды на проезжую часть. Дорожники оперативно обработали участок от наледи, сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска (КДХ). Причины коммунальной аварии устанавливаются.

«Сегодня ночью на пересечении улицы Новороссийской и улицы Коммунаров произошел сильный выход воды на проезжую часть. Подрядной организацией комитета дорожного хозяйства выполнены работы по обработке данного участка для ликвидации наледи. Информация передана в МУП ПОВВ», — сообщили в КДХ.

ИА «Первое областное» в МУП «ПОВВ» ответили, что авария устраняется.

«Продолжается устранение повреждения на коллекторе в районе улицы Новороссийской, которое сопровождалось выходом воды на поверхность, в том числе на проезжую часть и тротуар. Работники управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят уборку наледи с проезжей части и тротуаров. Для проведения работ задействованы пять единиц техники и две аварийные бригады», — прокомментировали в пресс-службе МУП ПОВВ.

О сроках устранения сообщат дополнительно.

Ранее подобная авария с выходом воды на проезжую часть, из-за чего дорога покрылась льдом, произошла в центре Челябинска — на пересечении улиц Карла Маркса и Советской.