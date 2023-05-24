В Челябинске на улице Академика Королева — крупная коммунальная авария. В микрорайоне «Тополиная аллея» 20 жилых домов отключены от воды. На месте работает ремонтная бригада, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Ранее очевидцы рассказали, что возле дома 23 по улице Академика Королева работала тяжелая техника. Затем был поврежден водовод диметром 300 мм, вода разлилась по дорогам и улицам. Коммунальные сети находятся на балансе ООО «ЮжУралВодоканал».
Воды нет в домах
— ул. Бр. Кашириных, 163,165;
— ул. Академика Королева, 1-23;
— ул. Академика Сахарова, 2-14;
— ул. Университетская Набережная, 88-92.
Сейчас на месте идут аварийные работы. Ориентировочный срок завершения — до 05.00 25 мая.
В бесплатный режим до утра переведены водоматы по адресам:
— ул. Академика Королева, 45;
— ул. Братьев Кашириных, 160;
— ул. Академика Сахарова, 20;
— ул. 250 лет Челябинску, 77.