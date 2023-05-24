В Челябинске из-за коммунальной аварии без воды остались 20 жилых домов

В администрации города рассказали, когда планируется исправить повреждение водовода

В Челябинске на улице Академика Королева — крупная коммунальная авария. В микрорайоне «Тополиная аллея» 20 жилых домов отключены от воды. На месте работает ремонтная бригада, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ранее очевидцы рассказали, что возле дома 23 по улице Академика Королева работала тяжелая техника. Затем был поврежден водовод диметром 300 мм, вода разлилась по дорогам и улицам. Коммунальные сети находятся на балансе ООО «ЮжУралВодоканал».

Воды нет в домах

— ул. Бр. Кашириных, 163,165;

— ул. Академика Королева, 1-23;

— ул. Академика Сахарова, 2-14;

— ул. Университетская Набережная, 88-92.

Сейчас на месте идут аварийные работы. Ориентировочный срок завершения — до 05.00 25 мая.

В бесплатный режим до утра переведены водоматы по адресам:

— ул. Академика Королева, 45;

— ул. Братьев Кашириных, 160;

— ул. Академика Сахарова, 20;

— ул. 250 лет Челябинску, 77.