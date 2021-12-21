В Челябинске из‑за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались жилые дома и школа

Устранить повреждение на теплосетях планируют днем 21 декабря

Жители Металлургического района пожаловались в социальных сетях на потоки горячей воды на улице Богдана Хмельницкого в районе дома № 6. По их словам, коммунальная авария произошла вечером 20 декабря. Теперь в нескольких домах нет ни горячей воды, ни отопления.

«У нас нет горячей воды, только холодная»,— написал пользователь Андрей Семенов.

В МУП «ЧКТС» корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что причиной выхода кипятка на поверхность стало повреждение на теплосетях. Без воды и отопления до обеда останутся жители 10 многоквартирных домов и одной школы по следующим адресам: Богдана Хмельницкого, 6, 6А; Дегтярева, 51, 47, 49, 49А; Коммунистическая, 5, 5А, 7, 9, 9А.

«На данный момент проводятся сварочные работы, которые продлятся еще около двух часов. Затем поставим трассу на заполнение»,— добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в конце ноября в Металлургическом районе из-за технологического нарушения на тепловой сети без отопления остались около 100 многоквартирных и частных домов и соцобъектов. Работы по устранению нарушений проводили в течение дня.