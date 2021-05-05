В Челябинске из-за генеральной репетиции парада Победы ограничат движение транспорта

Автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам

В Челябинске 6 мая временно ограничат движение транспорта из-за генеральной репетиции парада Победы. На время прогона торжественного построения и прохождения техники будет перекрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Елькина, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 16:00 до 19:00 общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам.

Автобусы:

№ 2 «Мехколонна — «Ж/д вокзал»

№ 4 «Мамина» — «Ж/д вокзал»

№ 14 «Ж/д вокзал» — «Тимирязева» — Новосинеглазово»

№ 64 «Ж/д вокзал» — «Свободы» — «Братьев Кашириных» — «Автобусный парк»

№ 90с «Ж/д вокзал» — «Тимирязева» — «Сад Кристалл»

№ 83 «Сухомесово» — «Ж/д вокзал»

Троллейбусы со стороны Ленинского и Тракторозаводского районов будут следовать на железнодорожный вокзал.

Маршруты троллейбусов № 10, 17, 26 со стороны Северо-Запада — до ПКиО им. Гагарина.

Ограничения не коснутся трамваев.