В Челябинске из-за дождя цены на такси выросли вдвое

В городе образовались семибальные пробки

На Челябинск обрушился ливень. Дождь с порывами ветра синоптики обещали еще накануне. По прогнозам, теплый день должен был сопровождаться небольшим дождем, однако хлынувший в конце рабочего дня ливень испортил многим планы.

В городе уже образовались пробки 7 баллов, а такси подняли цены на проезд по городу почти в два раза. Движение затруднено на Свердловском проспекте, Молодогвардейцев, Чичерина, проспекте Победы, улице Мастеровой, проспекте Ленина на пересечении с улицами Энгельса и Свободы.

Шквалистый ветер срывает ветви с деревьев.

По прогнозам, дождь продолжится и завтра.