В Челябинске из‑за безветренной погоды запахло гарью от лесных пожаров

Дымка может развеяться во второй половине дня

В Челябинске и некоторых других территориях области сегодня, 6 июня, ощущается запах гари. Причина — лесные пожары в нашем и соседних регионах в сочетании с неблагоприятными метеоусловиями. В отдельных районах областного центра может наблюдаться дымка. Об этом сегодня, 6 июня, предупредило южноуральцев региональное министерство экологии.

В настоящее время в челябинском воздухе отмечается незначительное превышение по формальдегиду и взвешенным веществам — на 0,1—0,2 ПДК. В Минэкологии пояснили, что это характерное явление при горении лесов.

Ситуация может измениться во второй половине дня, когда, по прогнозам, в областном центре будет снят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). До тех пор в городе усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий, а администрация города увеличила интенсивность полива улиц.

Напомним, что с прошлой недели в Челябинской области тушат торфяной пожар в Аргаяшском районе. По последним данным, огонь распространился на площади 140 га.