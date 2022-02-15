В Челябинске из-за аварий образовались семибалльные пробки

Движение затруднено в центре и на северо-западе города

Этим утром, 15 февраля, в Челябинске многочисленные аварии стали причиной семибалльных пробок. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Из-за ДТП пробка возникла на улице Воровского, две аварии стали причиной крупного затора и на улице Блюхера. Затруднено движение на улицах Игуменка и Доватора, а также на улице Рождественского в сторону Ленинского района. Многокилометровая пробка возникла на проспекте Ленина на участке от автодороги Меридиан до улицы Цвиллинга. На улицах Первой Пятилетки и Труда также возникли заторы.

Затруднено движение на Свердловском проспекте. Пробки на нескольких участках возникли на улице Братьев Кашириных, проспекте Победы и Комсомольском проспекте, в том числе из-за аварии. Большой затор возник на улице Молодогвардейцев. Стоит движение на улице Профессора Благих. Небольшие пробки зафиксированы на улицах Чичерина и Салавата Юлаева.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.