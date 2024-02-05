В Челябинске из-за аварии снизился напор воды в кранах

Ограничения коснулись трех районов

В Советском районе Челябинска накануне произошла авария на магистральном водоводе. В результате напор воды может быть снижен у потребителей, проживающих в части Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов. Как сообщил 5 февраля на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, работы по устранению аварии ведутся круглосуточно.

«Из-за аварии возможно снижение давления в системе водоснабжения. Как следствие, жители части Советского, части Ленинского, части Тракторозаводского районов в пиковые часы водоразбора — это утром и вечером — могут ощущать ограничения в подаче воды»,— уточнил он.

Информировать об ограничениях потребителей будут управляющие компании. Работы по устранению аварии продолжаются.