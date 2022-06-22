В Челябинске из тысяч свечей выложили огненную картину в память о героях

В акции приняли участие более сотни горожан

Ежегодная акция «Огненная картина» прошла накануне ночью в Саду Победы в Челябинске. Более сотни горожан выложили из зажженных свечей надпись «Верим V Победу», соединяя память о трагических событиях 1941 года и выражая слова поддержки защитникам Отечества сегодняшнего дня, рассказали организаторы мероприятия.

В Саду Победы собрались представители регионального отделения партии «Единая Россия», «Волонтеры Победы», движений «Бессмертный полк», «Боевое братство», поисковики, общественники и депутаты Челябинской городской думы, неравнодушные горожане.

«Мы раздали лампадные свечи, которые не погаснут от ветра или других погодных условий. Те, кто принес свои свечи, смогли их поднести и оставить у стелы вне надписи. Всего, по нашим подсчетам, у стелы собралось более сотни горожан», — рассказал куратор акции Владимир Шубин.

Он также пояснил, что акция «Огненная картина» — ежегодное мероприятие партии к памятному дню 22 июня. В этом году изображение решили сменить надписью «Верим V Победу». Оно выражает не только память о героях Великой Отечественной войны, но и слова поддержки тем, кто участвует в специальной военной операции на Украине.

Около тысячи свечей ушло на надпись. «Огненная картина» получилась чуть меньше, чем в прошлом году, но, как отметили «Волонтеры Победы», в такой день важно не количество, а сам момент того, что мы помним и отдаем дань памяти.

Участники акции также рассказали, почему для них важно сегодня зажечь свечи памяти.

«События Великой Отечественной войны — страшные и судьбоносно важные даты для каждого жителя нашей страны, и, я считаю, все мы должны помнить подвиг наших предков, которые проливали кровь, защищая наши земли», — сказал Андрей Лупу.

Акция продлилась до рассвета. А сегодня в течение дня все жители области могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она стартовала 15 июня. Зажечь свою виртуальную свечу можно на сайте День Памяти.рф.

В информагентстве «Первое областное» в памятный день 22 июня подготовили специальный материал — воспоминания очевидцев о первых днях войны и архивные материалы о том, как на Южном Урале встретили страшные события.

Сегодня губернатор Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске в День памяти и скорби.