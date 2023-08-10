В Челябинске из-за проливных дождей поднялся уровень реки Миасс

Экологи вывели дополнительную технику на очистку водоема из-за роста водорослей

Министерство экологии Челябинской области констатирует: из-за проливных дождей поднялся уровень реки Миасс. Накануне, 9 августа, центр экологического мониторинга привлек дополнительную технику для очистки акватории от активно растущих водорослей.

В ведомстве не стали уточнять, насколько поднялась вода в главной реке Челябинска. Дожди в Челябинской области льют уже несколько дней. На прошлой неделе за 4 часа в областном центре выпало больше месячной нормы осадков, во вторник, 8 августа, — 19 мм. В центре экологического мониторинга вывели дополнительную технику для очистки реки Миасс от мусора и растительности в городской черте.

«От Свердловского моста до моста по улице Красной около ТРК „Мегаполис“ работают две самоходные многофункциональные машины „Портум“, у каждой из которых есть понтоны и гусеницы, что дает возможность им передвигаться как по суше, так и по воде, в болотистой местности. Дополнительное оборудование — навеска в виде косилок и граблей-коллекторов — позволяет скашивать подводную и надводную растительность, собирать ее наряду с другим мусором», — рассказали в министерстве экологии.

Срезанные водоросли экскаватор вывозит на берег, откуда массу забирает другой подрядчик.