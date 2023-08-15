В Челябинске исследуют ручей, появившийся на территории городского бора

В ближайшее время возьмут пробы воды

В Челябинском городском бору заметили новый ручей. Но происхождение его неизвестно. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области, ситуация находится на контроле, ведомством направлены запросы для забора проб воды.

Челябинцы заметили скопления воды прямо в лесу этим летом. А несколько недель назад вода переливалась через дорогу от бора в сторону Шершневского водохранилища.

«Я заметил в бору ручей около двух недель назад, когда ездил на велосипеде. Это было на дороге вдоль Шершней между Изумрудным карьером и базой МЧС. Вода выливалась из леса на дорогу, как через плотину. Там тогда стояли пожарные, и я подумал, что это они что-то заливали. Второй раз видел воду там же в это воскресенье, уже без пожарных. Кроме того, много воды текло из пруда на реке Чекинка. Она обычно в Шершни через трубу попадает, но теперь труба не справляется, похоже. Вода переливается через дорогу и ручьями течет в водохранилище»,— рассказал читатель Руслан.

В пресс-службе регионального Минэкологии ответили, что зафиксированный ручей неизвестного происхождения не имеет цвета и запаха.

«Предположительно, это ручей дождевой воды. Он течет по территории бора через лагерь „Дружба“ по направлению к Шершневскому водохранилищу»,— уточнили в ведомстве.

Представители Минэкологии региона направили запрос в управление по архитектурно-градостроительному проектированию администрации города на предоставление схемы расположения сетей водоснабжения и водоотведения на территории бора, чтобы выяснить, возможны ли утечки. Кроме того, направлена заявка в челябинский филиал «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» для забора проб воды из ручья.