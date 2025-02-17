В Челябинске исполнили песни на стихи средневековых вагантов

Со сцены филармонии прозвучала кантата «Кармина Бурана»

На сцене челябинской филармонии необычный концерт — Челябинский камерный хор Михальченко поет кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана». Вокалистам аккомпанирует Уральский духовой оркестр.

Свою кантату Карл Орф написал на основе сборника, найденного в одном из монастырей Боварии. Сборник был датирован 1300-м годом и содержал множество текстов, написанных вагантами — странствующими певцами и поэтами. Это были лирические любовные серенады и романсы, застольные песни и веселые пародии на латыни, старонемецком и старофранцузском языках.

Орф отобрал для кантаты 24 стихотворения и положил их на музыку. Сегодня эти жемчужины услышал челябинский зритель. Концерт в филармонии посетила общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.