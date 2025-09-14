В Челябинске испекли тысячу пирожков ко Дню рождения города

Рекорд поставлен на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда»

В Арт-сквере Челябинска завершился двухдневный гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». В воскресенье, 14 сентября, здесь был поставлен рекорд по изготовлению ржаных пирожков, сообщает пресс-служба администрации города.

Под руководством именитого шеф-повара Евгения Михайлова гости приготовили тысячу озёрников. Это ржаные пирожки с рыбой, которые наши предки пекли в XVIII веке. Сегодня блюдо стало настоящим гастрономическим брендом.

На готовку потратили 110 килограммов ржаной и 110 килограммов пшеничной муки, а также 100 килограммов судака.

Рекорд зафиксирован специальной комиссией для Гастрономической книги рекордов России.