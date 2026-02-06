В Челябинске искусственный интеллект диагностирует рак кожи с точностью 95%

Новая система создает цифровую карту родинок пациента и фиксирует их изменения

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) внедрена уникальная система диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Оборудование FotoFinder позволяет выявлять меланому — один из самых агрессивных видов опухолей — с точностью до 95% даже на ранних стадиях, когда визуально она почти неотличима от обычной родинки, сообщает пресс-служба клиники.

Процедура начинается с создания персональной «карты невусов»: с помощью камеры высокого разрешения делаются снимки всего тела пациента. Особое внимание уделяется подозрительным образованиям, которые маркируются для детального изучения методом дерматоскопии. Все данные сохраняются в цифровом виде, и при последующих осмотрах искусственный интеллект помогает врачам сравнивать новые снимки с предыдущими, отслеживая малейшие изменения.

«Система позволяет хранить виртуальные карты родинок пациентов и с максимальной точностью фиксировать любые трансформации. Это дает возможность выявлять злокачественные образования на той стадии, когда лечение наиболее эффективно», — пояснила врач-онколог поликлинического отделения № 1 ЧОКЦОиЯМ Яна Северинова.

Полное обследование занимает около часа. Направление в онкополиклинику центра пациенты получают от врачей Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту жительства. Технология особенно важна для людей с большим количеством родинок, которым сложно самостоятельно контролировать изменения каждого образования.