В Челябинске ищут водителей троллейбусов и трамваев

«ЧелябГЭТ» вновь приглашает горожан на ярмарку вакансий

В Челябинске не хватает водителей троллейбусов и трамваев. В общей сложности «ЧелябГЭТ» ищет 180 сотрудников. Об этом ИА «Первое областное» сообщил руководитель предприятия Дмитрий Усачев.

«Основная нехватка у нас водительского состава. Нужны водители и троллейбусов, и трамваев, порядка 80 человек на каждый вид транспорта. Сейчас у нас обучаются 25 человек на водителей трамваев. Также не хватает слесарей, электриков, кондукторов. В ремонтную службу требуются 60 человек», — прокомментировал ИА «Первое областное» руководитель «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

Ярмарка вакансий состоится 23 апреля. Всех желающих приглашают с 11 до 14 часов на территорию трамвайного депо № 1 (ул. Первой Пятилетки, 30).