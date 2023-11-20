В Челябинске ищут водителей на новые троллейбусы

И другой обслуживающий персонал

Предприятие «Синара — городские транспортные решения» и Центр занятости населения Челябинска проводят ярмарку вакансий, чтобы найти водителей на новые троллейбусы, сообщает пресс-служба мэрии.

Соискателям предлагают полный соцпакет и зарплату от 40 до 70 тысяч рублей. Иногородним компенсируют проезд к месту работы. На водителя даже можно учиться. Обучение длится полгода, все это время выплачивают стипендию — 30 тыс. рублей в месяц. Также предприятию нужны слесари по ремонту подвижного состава и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, кладовщик, мойщик-уборщик подвижного состава, медсестра и другие работники.

Ярмарка пройдет в четверг, 23 ноября, c 10:00 до 12:00 в Челябинске по улице Софьи Ковалевской, 2, кабинет 101. Это район остановки ТЦ «Башня».

Весной 2023 года на выставке-форуме «Уральский транспорт» дебютировал новый челябинский троллейбус «Синара-6254». Посетители мероприятия смогли оценить одну из главных фишек машины — автономный ход. Троллейбус без подключения к проводам прокатил первых пассажиров по площадке у ледовой арены «Трактор».

Между тем в 2023 году поставки трамваев побили 28‑летний рекорд в Челябинске.

