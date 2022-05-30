В Челябинске ищут участки для организации платных парковок

В мэрии решают вопросы о проведении аукционов

Администрация Челябинска продолжает работу по организации платных парковок. Как сообщила 30 мая на аппаратном совещании замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, на предоставление площадок без торгов на сегодняшний день претендуют 28 объектов.

«Из 28 объектов по 15 договоры уже заключены по так называемой амнистии. С остальными ведется работа на предмет соответствия», — сообщила она.

Надежда Рыльская объяснила, что по двум из этих 15 площадок планируется проведение аукционов, при этом контракты еще не заключены. Еще по четырем аукционы проведены, договоры подписаны.

Остальные девять объектов находятся в работе, комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска рассматривается вопрос о возможном проведении аукционов.

В январе этого года журналисты Первого областного информагентства сообщали о том, что мэрия Челябинска нашла инвестора для развития платных парковок в городе. Их разместят в центральной административной части Челябинска, жилые кварталы затронуты не будут.