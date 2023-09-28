В Челябинске ищут поставщика оборудования для подъемников в подземные переходы

Восстановить нерабочие платформы можно только заменой комплектующих

Власти Челябинска рассказали о состоянии подъемных платформ для инвалидов, обустроенных в подземных переходах на площади Революции. Оборудование для спуска и подъема маломобильных граждан не работает из-за дефицита специальных комплектующих. Пока идет поиск неоригинального оборудования, инвалидам предлагают воспользоваться ступенькоходами.

На нерабочую платформу подземном переходе в центре города пожаловалась челябинка в одном из региональных СМИ. 28 сентября в официальном телеграмм-канале администрации города Челябинска вышло пояснение к прецеденту. Оказалось, что платформы действительно не работают, подрядчики в поиске специального оборудования для полноценного их обслуживания. Подъемники в ведении муниципальной компании «Эвис», обслуживает их по контракту ООО «Союзлифтмонтаж».

«На сегодняшний день подъемные платформы находятся в нерабочем состоянии, ведётся поиск контрактных (не оригинальных) комплектующих для их восстановления. Отметим что в данных подземных переходах имеются ступенькоходы для передвижения маломобильных групп населения», — уточнили в мэрии города.

Также власти отметили, что разместили информацию о вызове сотрудника, который поможет в перемещении имеется на каждом спуске в подземный переход.