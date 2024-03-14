В Челябинске ищут подрядчиков для капремонта трех улиц города

Средства на работы выделены из областного бюджета

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчиков, которым предстоит отремонтировать три важные дороги в Курчатовском и Металлургическом районах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет об участке улицы Сталеваров от 2-й Павелецкой до Богдана Хмельницкого, включая все перекрестки; улице Рязанской — от Шершневской до Салавата Юлаева и Салавата Юлаева — от Рязанской до Чичерина.





Средства на ремонт выделены из областного бюджета по решению губернатора Алексея Текслера.

К работам подрядчик сможет приступить сразу после подписания контракта, как только позволит погода, завершить ремонт необходимо до 20 августа 2024 года.

«В рамках ремонта будет проведена замена бортового камня, отремонтировано покрытие тротуаров и проезжей части, восстановлены придорожные газоны — предусмотрен в том числе посев семян. Крышки колодцев сетей, попадающих в зону проведения работ, должны быть обустроены вровень с проезжей частью», — рассказали в КДХ.

Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства, которые в зависимости от вида работ составят от года до шести лет.