В Челябинске ищут подрядчика на ремонт Копейского шоссе

Начальная цена контракта составляет более 855 миллионов рублей

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта Копейского шоссе от улицы Рождественского до границы с Копейском. Начальная цена контракта — более 855 миллионов рублей. Отремонтировать дорогу победитель аукциона должен к 15 июля 2027 года, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит снять старое покрытие, демонтировать бортовые камни и металлические конструкции, установить временные дорожные знаки, выполнить фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложить новый асфальт и бордюры и многое другое.

Также в числе требований — предоставление заказчику ежедневного фотоотчета, организация движения на время ремонта дороги, постоянный контроль качества выполняемых работ и использование исключительно новых материалов.

После завершения ремонта подрядчик должен в течение пяти рабочих дней демонтировать временные дорожные знаки, очистить территорию от мусора, удалить временную разметку и восстановить нарушенное благоустройство.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 мая.