В Челябинске ищут нянь для детей медработников

Рассказываем, кому помогут волонтеры и как их отбирают

В Челябинске набирают команду волонтеров для помощи медикам. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу сферы здравоохранения: увеличилась нагрузка, появились дополнительные смены. В челябинском отделении партии «Единая Россия» придумали способ немного разгрузить медработников — найти волонтеров, которые будут забирать их детей из садиков и школ.

Такую инициативу уже реализовали в Копейске.

«В Копейске есть семья, где мама работает фельдшером в Городской больнице № 3, ведет терапевтический прием в связи с нехваткой врачебных кадров. Ей требуется помощь по встрече ребенка из школы. Мы нашли волонтера, который помогает этой семье», — рассказала руководитель региональной общественной приемной партии Марина Поддубная.

Теперь команду волонтеров собирают для помощи медикам в других городах. Для работы с детьми отбирают только проверенных активистов. Кроме того, волонтеры нужны и для помощи по другим направлениям: они могут рассказывать о прививках, помогать пожилым с уборкой снега. По разным направлениям уже работает около двух тысяч добровольцев, в том числе и из общественных движений «Волонтеры Победы», «Мы Вместе», «Волонтеры-Медики».

Для вступления в команду добровольцев есть пара правил: возраст до 55 лет и активная жизненная позиция. Оставить заявку можно на сайте акции взаимопомощи «Мы вместе» или в приемной «Единой России» по адресу: улица Цвиллинга, 31. Эти же контакты могут использовать медицинские работники, которым требуется помощь.