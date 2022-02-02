В Челябинске ищут молодых архитекторов для разработки проектов городской среды

Специалисты помогут территориям в благоустройстве

В Челябинской области создали «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды». Новое автономное некоммерческое предприятие возглавила Наталья Цинк, ранее работавшая в администрации Саткинского района и в сфере челябинского ЖКХ. Подобные центры должны открыться во всех субъектах РФ до 1 марта 2022 года. По задумке организаторов они будут помогать территориям в разработке проектов благоустройства. Почему возникла такая необходимость и какую опасность может таить в себе объединение идей и креатива в городском дизайне — в материале информагентства «Первое областное».

Итак, в Челябинске открывается региональный центр компетенций, цель которого — собрать экспертов для разработки архитектурных и дизайн-проектов благоустройства городов и сел Южного Урала. Такие центры должны быть созданы во всех субъектах РФ, согласно паспорту федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», до 1 марта 2022 года.

Учредителем центра выступает региональное министерство строительства и инфраструктуры. Директором центра компетенций назначена Наталья Цинк. Ранее она работала в администрации Саткинского района и возглавляла крупную управляющую компанию в Челябинске.

По задумке инициаторов таких центров результатом их деятельности должны стать заявки Челябинской области на участие во всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ», в Минстрой РФ на всероссийский конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству.

Напомним, в Челябинской области проекты, победившие в этих конкурсах, получили федеральные средства на реализацию. Так, в 2021 году в Нязепетровске открыли новое общественное пространство на берегу реки Нязя по проекту «Родной берег», в Магнитогорске благоустроены скверы и зоны отдыха, в Златоусте открыт парк, а в Троицке продолжается реконструкция парка им. Томина.

Центр будет представлять собой экспертное сообщество: архитекторов, планировщиков, исследователей — которые вместе с предпринимателями, представителями администраций будут создавать проекты благоустройства в муниципалитетах Челябинской области.

«Региональный центр компетенций в первую очередь должен повысить качество подготовки проектов развития территорий муниципалитетов и их реализации. Муниципалитеты получат значительную помощь экспертного сообщества в вопросах развития городской среды», — прокомментировал министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакизе.

Уже не первый год с тех пор, как идет активная работа над благоустройством городов и районов области, власти небольших населенных пунктов и округов говорят о том, что в администрациях просто нет специалистов для качественного дизайн-проекта того же сквера или даже детской зоны отдыха.

«О том, что такое объединение специалистов необходимо для помощи отдаленным территориям, я говорю давно. И благодарен, что эту ситуацию стали учитывать. Да, у многих муниципалитетов есть проблемы проектирования, прохождения госэкпертизы. Мы эти вопросы решаем, и строим, и благоустраиваем. Но если работа будет выстроена на поддержку территорий, значит, эти вопросы будут решаться эффективнее и быстрее. Однако здесь я вижу небольшой подвох: важно, чтобы не утратилась колоритность каждой территории. Например, мы — Верхнеуральский район — казачья сторона, и это важно отразить и сохранить в архитектурном облике города и его поселков. Так и по всей области, в каждом районе и городе — своя история, свое лицо, нельзя потерять его за единством и объединением идей и проектов», — выразил свою точку зрения для ИА «Первое областное» глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов.

Однако в центре обещают синхронизировать интересы территорий и объединять их с идеями, инициативами, ресурсами и интересами разных сторон для лучшего преобразования городской среды.

Сейчас формируется кадровый состав, центру необходимы молодые архитекторы, дизайнеры, проектировщики, которые готовы преображать городскую среду в городских и сельских поселениях Челябинской области. На сегодняшний день вопросы и предложения можно направить на адрес эл. почты — rck74chel@mail.ru.