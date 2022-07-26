В Челябинске обсудили установку в городе памятника грузинскому поэту Шота Руставели. Сегодня, 26 июля, в управлении культуры состоялось публичное обсуждение этой идеи. Если к самой работе челябинского скульптора Евгения Усатова вопросов не возникло, то вокруг места под монумент развернулась дискуссия. Представители городской администрации взяли тайм-аут на месяц, чтобы подыскать площадку, которая устроит всех. На слушаниях побывал журналист ИА «Первое областное».
Напомним, что инициатором установки памятника выступил председатель грузинского национального культурного центра «Золотое руно» Анзори Атабадзе. Впрочем, идея целиком и полностью принадлежит Евгению Усатову, который и презентовал ее участникам слушаний.
«Я несколько лет мечтал установить памятник Шота Руставели. Я сделал множество зарисовок, эскиз и подумал: кто же это поднимет? В итоге я обратился в грузинскую диаспору, где меня сразу поддержали и пообещали помощь с финансированием», — рассказал автор.
Памятник высотой в 5,5 метра предполагается сделать из карельского гранита. По словам скульптора, фигура поэта будет как бы вырастать из скалы, что должно символизировать его величие, а также служить отсылкой к горскому происхождению писателя.
По мнению Евгения Усатова, лучшим местом для монумента станет сквер возле ТРК «Урал» на пересечении улиц Воровского и Сони Кривой.
Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов саму инициативу с памятником назвал прекрасной, но вопрос с местом установки — дискуссионным.
«Прекрасная работа, но логичность ее размещения именно в этом месте с точки зрения смысловой нагрузки вызывает сомнения», — отметил он.
Павел Крутолапов объяснил, что власти города хотели бы купировать возможные риски, связанные с восприятием той или иной скульптуры, чтобы не повторить историю с памятником Александру II на Алом поле, по поводу которого общественное мнение так и не пришло к согласию.
Коллегу поддержал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
«Наш девиз — памятников много не бывает. Но в то же время мы должны понимать, что центр города — это не музей изобразительного искусства, где на одном пятаке нужно собрать все памятники, которые только могут быть», — сказал он.
В качестве возможных альтернативных вариантов участники слушаний предложили несколько локаций на территории Ленинского района: улицу и переулок имени Шота Руставели, строящийся сквер возле ДК «Станкомаш», заезд на Дзержинского с «Меридиана», а также «Плодушку». На последней был сделан особый акцент, поскольку монастырский сад сейчас в процессе реновации и может быть легко адаптирован под памятник.
Историк Гаяз Самигулов отметил, что фигура Шота Руставели сама по себе создает контекст вокруг себя, поэтому место под монумент можно найти в разных частях города.
Перенос памятника из центра не вызвал энтузиазма у его автора. Тем не менее участники слушаний договорились осмотреть предложенные площадки и снова встретиться через месяц, чтобы выбрать вариант, который устроит и скульптора, и спонсора, и горожан.
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