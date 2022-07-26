В Челябинске ищут место для установки памятника Шота Руставели

Участок для монумента выберут в ходе общественных обсуждений

«Я несколько лет мечтал установить памятник Шота Руставели. Я сделал множество зарисовок, эскиз и подумал: кто же это поднимет? В итоге я обратился в грузинскую диаспору, где меня сразу поддержали и пообещали помощь с финансированием»,

— рассказал автор.

«Прекрасная работа, но логичность ее размещения именно в этом месте с точки зрения смысловой нагрузки вызывает сомнения»,

— отметил он.

«Наш девиз — памятников много не бывает. Но в то же время мы должны понимать, что центр города — это не музей изобразительного искусства, где на одном пятаке нужно собрать все памятники, которые только могут быть»,

— сказал он.