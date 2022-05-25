В Челябинске инвалидам помогут получить образование и рабочее место

Стартовал региональный чемпионат движения «Абилимпикс»

В 2014 году Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс». Конкурсы проводятся, чтобы помочь инвалидам с получением профессионального образования и трудоустройством. Сегодня в Челябинске стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс», об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

В чемпионате примут участие более 400 ребят. Каждый выбирал одну из 46 компетенций: «Реверсивный инжиниринг», «Массажист», «Лазерные технологии», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Программирование», «Предпринимательство», «Адаптивная физическая культура», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Кондитерское дело», «Портной», «Медицинский и социальный уход» и других.

«Челябинская область — лидер в сфере развития общего и профессионального образования. Мы в десятке лучших регионов, которые традиционно занимают высокие места в конкурсах профессионального мастерства. Все что от нас зависит, мы сделаем для Ваших дальнейших успехов», — отметила первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Участники пройдут профессиональные пробы, встретятся с представителями Челябинской региональной общественной организации молодежи с ОВЗ «Наше место». Также запланирован воркшоп для сопровождающих инвалидов людей.

В качестве специалистов пригласили сотрудников из 12 компаний, в том числе из Производственного Объединения «МАЯК», Акционерного общества «ОТП Банк», Центра «КАМЕРАТА», АНО «Вдохновение», ОАО «РЖД».