В Челябинске иностранца лишили российского гражданства за уклонение от воинского учета

Мужчина будет депортирован из страны

В Челябинске 28-летнего мигранта лишили российского гражданства за уклонения от постановки на воинский учет, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина подал заявление на приобретение гражданства в феврале 2021 года и принес присягу гражданина РФ.

«В течение двух недель он должен был встать на воинский учет, однако проигнорировал это. Принято решение о лишении мужчины гражданства», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

В декабре прошлого года по аналогичной причине гражданства лишили двоих мигрантов.