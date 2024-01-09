В Челябинске 28-летнего мигранта лишили российского гражданства за уклонения от постановки на воинский учет, сообщили в ГУ МВД по региону.
Мужчина подал заявление на приобретение гражданства в феврале 2021 года и принес присягу гражданина РФ.
«В течение двух недель он должен был встать на воинский учет, однако проигнорировал это. Принято решение о лишении мужчины гражданства», — прокомментировали в региональном полицейском главке.
В декабре прошлого года по аналогичной причине гражданства лишили двоих мигрантов.