В Челябинске иностранка родила в хирургии ГКБ № 5

Женщина пришла с жалобами на боль в животе, и тут же начались роды

Хирургу и гинекологу челябинской ГКБ № 5 пришлось принять стремительные роды у пациентки, которая утром 19 марта обратилась в приемный покой с жалобами на боль в животе, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Женщина не является гражданкой РФ и не знает русский язык, но врачи исполнили профессиональный долг и без бумаг осмотрели встревоженную пациентку. Оказалось, что она рожает. Роддом в пятой больнице закрыли несколько лет назад, поэтому женщине вызвали скорую. Но малыш решил не дожидаться, пока его маму отвезут в специализированную больницу, и появился на свет в отделении гнойной хирургии.

«До этого я присутствовал на двух родах, поэтому никакой паники не было. Я вызвал нашего гинеколога, и мы быстро приготовили место, чтобы принять малыша»,

— говорит гнойный хирург Станислав Шаров.

«Я больше всего переживала за малыша, чтобы родился живым и здоровым. Самой большой трудностью был языковой барьер: пациентка совсем не понимала по-русски, и приходилось все объяснять жестами. Но все прошло хорошо, родили быстро»,

— рассказывает Елена.

Принимать роды доктору помогала врач-гинеколог Елена Шульга. Ординатуру доктор как раз проходила в роддоме.

Малыш родился здоровым и вместе с мамой поехал в роддом.В Минздраве области отмечают, что роженице повезло: она родила здорового малыша, хотя и не наблюдалась ни в одной консультации. А это важно. Наблюдение у акушера-гинеколога позволяет вовремя диагностировать возможные патологии и выбрать правильное ведение родов.