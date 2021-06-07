В Челябинске идет ремонт первой городской больницы

К октябрю здесь откроются новые структурные подразделения

В ГКБ № 1 ремонтируют первый этаж и холл терапевтического корпуса, новое пространство свяжет три корпуса больницы. В переоборудованном помещении разместят приемный покой для пациентов, прибывших скорой помощью. Им будет оперативно проводиться диагностика и значительно быстрее оказываться необходимая помощь.

«Для пациента в критическом состоянии каждая минута влияет не только на результаты лечения и качество его жизни в будущем, но и на саму жизнь. Новое решение позволит ускорить работу медицинского персонала, на одном пространстве разместить самые современные средства диагностики. Но нашей задачей было также обеспечение комфортного пребывания в приемном покое родственников и сопровождающих пациентов», — рассказывает главный врач ГКБ № 1 Максим Угнивенко.

Работы на площади почти 660 м2 будут выполнены до октября 2021 года. На ремонт область выделила почти 7 350 тыс. рублей. Он подразумевает облицовку стен, замену дверей и перегородок, ремонт отопления, вентиляции, приточных и вытяжных установок, центрального кондиционирования и других внутренних инженерных систем.

В больнице будет открыто ангиохирургическое отделение регионального сосудистого центра на 20 коек и центр амбулаторной помощи пациентам с онкозаболеваниями.

Работы проинспектировал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Первая городская больница — одна из крупнейших многопрофильных больниц Челябинска, поэтому, конечно, мы обращаем внимание на развитие данного медицинского учреждения. Сегодня здесь ведутся масштабные ремонтные работы по организации планового и экстренного приемного покоя, создается центр по онкологической помощи — всё для улучшения оказания медпомощи пациентам. Также со специалистами посмотрели обновленную регистратуру, отделение профилактики и диспансеризации. Очень удобно, когда пациент приходит и попадает не просто в поликлинику, а в специализированное отделение, где проводятся диспансеризация и профосмотры. Будет продолжено проведение ремонтных работ и оснащение медицинского учреждения самым современным оборудованием», — отметил Юрий Семенов.

Помощь в больнице пациентам оказывается беспрепятственно.

