В Челябинске идет ремонт дорог по гарантии подрядчиков

Городская комиссия выписала предписания дорожникам на устранение замечаний

В Челябинске начались работы по устранению дефектов улично-дорожной сети. Замечания к строительству и ремонту городских дорог выявила межведомственная комиссия. По гарантии подрядчики устранят все недостатки до конца мая.

Специалисты комитета дорожного хозяйства города Челябинска, общественники и представители городской прокуратуры провели ежегодное обследование дорог на гарантии подрядчиков еще в апреле.

«По результатам обследования выявлены замечания, составлены акты и выданы предписания подрядным организациям на устранение дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств согласно условиям муниципальных контрактов. Подрядчиками уже начаты работы по устранению выявленных замечаний», — пояснили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично объехал проблемные улицы Челябинска и проверил состояние дорог.