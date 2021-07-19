В Челябинске дома и котельные готовят к новому отопительному сезону

Всего проверят более 6700 объектов — это жилые дома и теплоснабжающие организации

В Челябинске проходят проверки готовности к отопительному сезону. Сегодня, 19 июля, замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании доложил, сколько объектов проверят в этом году.

«Городская комиссия проводит проверку готовности к отопительному сезону и получению паспорта готовности. Всего в этом году проверке подлежат: 31 теплоснабжающая и 4 теплосетевых организации, 6200 объектов жилищного фонда и 481 объект социальной сферы»,— сообщил чиновник.

Документы, полученные по результатам проверок, направят в Уральское управление Ростехнадзора до 15 сентября. Все работы идут в плановом режиме.

Напомним, обычно отопление в Челябинске включают в конце сентября — начале октября. Старт отопительного сезона зависит от температуры воздуха: в течение пяти дней среднесуточная температура не должна подниматься выше +8 градусов.