В Челябинске идет капремонт трамвайных путей на конечной ЧМК

Сейчас происходит укладка рельс

Дорожники рассказали, как идет ремонт транспортного кольца в Металлургическом районе. Сотрудники «ЧелябГЭТ» приступили к укладке рельсовой решетки. Параллельно идет подготовка основания для укладки внутреннего и внешнего трамвайного кольца.



Напомним, в связи с капитальным ремонтом изменена трасса движения трамваев № 3, 14, 18 и 20. Для удобства пассажиров работает трамвай-челнок «ЧМК — ЦХП».

Челябинцам советуют пользоваться автобусом по нерегулируемому тарифу № 25 «Першино — ЦХП» и автобусами по регулируемому тарифу № 15, 31, 42, 43, 47, 71.