В Челябинске и Озерске пройдут мероприятия в рамках проекта «ЭХО БДФ Южный Урал»

Для местных жителей подготовили спектакли, мастер-классы, семинары и тренинги

Жители Челябинска и Озерска смогут посетить мероприятия специальной программы Большого Детского фестиваля в рамках регионального проекта «ЭХО БДФ Южный Урал» под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова.

В 2023 году Озерск уже принимал фестиваль при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В этом году «ЭХО БДФ» расширяет границы на два города. С 9 по 15 февраля южноуральцев ждут 20 показов 8 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, лауреатов БДФ разных лет.

Как сообщают организаторы, программу откроет музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра, на сцене выступит Сергей Безруков. Кроме того, зрители смогут насладиться спектаклями «Полонез Огинского» (Челябинск), «Идиот» (Москва), «Ромео и Джульетта» (Санкт-Петербург), «Калечина-Малечина» (Нягань), «Сахарный ребенок» (Сургут), «Рыжее приключение Синдбада» (Ижевск), «Детство Чайковского» (Ижевск).

В рамках различных направлений: «Книга», «Мастерские», «Школа» и другие пройдут встречи с экспертами, мастер-классы, лектории, тренинги и семинары — как для детей, так и для взрослых. Все образовательные события и творческие встречи бесплатные, они также будут транслироваться на сайте фестиваля и в его соцсетях. Всего запланировано более 100 событий на 15 площадках. Организаторы ожидают, что их посетят около 5500 зрителей и участников. С афишей можно ознакомиться на сайте проекта.

Большой Детский фестиваль входит в нацпроект «Семья». Специальный проект «ЭХО БДФ Южный Урал» реализуется при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, соорганизаторами — АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», министерство культуры Челябинской области, программа «Территория культуры Росатома».