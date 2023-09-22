В Челябинске и Миассе выявлен сыр мутного происхождения

Продукция успела дойти до социальных учреждений

Специалисты нашли нарушения в поставках сыра, который попал в социальные учреждения региона, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Анализируя электронные документы в системе «Меркурий», эксперты заметили, что челябинская компания «Ю.» получила голландский сыр из Башкирии. Часть продукции она сразу отправила контрагентам, а какую-то часть списала. Но спустя три недели списанные продукты вновь пошли в оборот и были направлены в социальные учреждения Челябинска и Миасса.

«Россельхознадзор оперативно проинформировал социальные учреждения о поступлении к ним продукции, имеющей признаки нарушения прослеживаемости. Вся партия сыра была изъята из оборота и возвращена поставщику. И, судя по документам, компания „Ю.“ вывела сомнительную молочную продукцию из оборота», — уточняют в пресс-службе.

За внесение недостоверной информации в федеральную систему «Меркурий» регистрация уполномоченного компании «Ю.» приостановлена.

Также отобрана проба сыра для проверки на качество и безопасность. Результат анализа еще не пришел.