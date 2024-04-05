В Челябинске и Магнитогорске задержаны рейсы из‑за тумана

Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортная прокуратура

В двух аэропортах Челябинской области из-за тумана задержано отправление нескольких рейсов, сообщает Уральская транспортная прокуратура, которая контролирует соблюдение прав пассажиров.

Так, в аэропорту Магнитогорска задержаны регулярные рейсы № 1429 в Шереметьево («Аэрофлот») и № 4518 в Сочи («Нордвинд»).

В аэропорту имени И. В. Курчатова в Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий на четыре часа задержан рейс № 6462 по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».

«Время вылета по расписанию — 6:15, предварительно время вылета перенесено на 10:20», — говорится в сообщении.

Задержек прибывающих рейсов в Челябинске нет. В авиапредприятии уточнили, что аэропорт сертифицирован по стандартам III категории ИКАО. Это означает, что он может принимать самолеты при любых погодных условиях. Благодаря спецоборудованию самолеты могут садиться «вслепую», то есть по приборам.