В Челябинске и Магнитогорске установили новые посты для контроля качества воздуха

До конца года пункты введут в эксплуатацию

Новые посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха появились в 2024 году. Расположены они в городе Магнитогорске и поселке Аэропорт города Челябинска. Работать они начнут на этой неделе, сообщает министерство экологии.

Всего в Челябинской области 38 пунктов контроля. Все они интегрируют данные в систему наблюдения за качеством воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Систему наблюдения развивает ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области».

Пост, установленный в Магнитогорске рядом с Дворцом культуры железнодорожников, контролирует содержание таких веществ, как оксид углерода, диоксид серы, сероводород, оксид азота, диоксид азота и аммиак. Новый челябинский пост (поселок Аэропорт, ул. Уйская) дополнительно контролирует бензол, толуол, этилбензол, п-ксилол, м-ксилол, о-ксилол, хлорбензол, стирол, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), РМ-10, РМ-2,5.

Объективная картина состояния качества воздуха в Челябинской области позволит оперативно реагировать на ситуацию. Об этом говорила начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Марина Гартвик.