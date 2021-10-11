В Челябинске и Магнитогорске штрафуют автомобилистов за выхлопные газы

По статье уже привлекли 27 должностных лиц

Сотрудники челябинской и магнитогорской Госавтоинспекции выявляют водителей, автомобили которых превышают нормативы содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах. Нарушения фиксируют при помощи контрольно-измерительных приборов — дымомеров, административные протоколы составлены на 27 перевозчиков, сообщает региональная ГИБДД.

Особые требования – к автомобилям юрлиц или индивидуальных предпринимателей. При нарушении на них составят административный материал в отношении должностного лица, выпустившего этот автомобиль на линию. Статья предусматривает для нарушителя административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Уже сейчас выявили 79 фактов управления гражданами транспортными средствами с превышением загрязняющих веществ в выбросах. По статье привлекли 27 должностных лиц, ответственных за выпуск в рейс непригодного автомобиля.